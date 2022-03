Un mosso, detingut per intentar matar la seva dona

Les autoritats policials han detingut aquest dimarts -Dia de la Dona- a un mosso d’esquadra que ha intentat matar a la seva parella a Vilassar de Dalt, on vivia la víctima i el detingut. Els fets passaven aquest migdia, aproximadament passada la una. L’home hauria intentat treure-li la vida a la seva dona per raons que encara s’investiguen i posteriorment hauria trucat ell mateix a la policia dient que la seva parella s’havia fet mal, segons ha avançat El Periódico.

La víctima no ha patit lesions greus i ha estat atesa per un dels equips d’emergències mèdiques que s’ha traslladat al lloc dels fet. Tot i això no es tem per la seva vida. Pel que fa a l’agressor ha estat detingut al moment per les autoritats i se l’acusa d’un delicte d’intent d’homicidi. Segons han confirmat les fonts policials, s’obrirà una investigació per aclarir els fets i després el detingut passarà a disposició judicial.

El precedent del doble crim de Lliçà

No és la primera vegada que un mosso d’esquadra agredeix amb intencions homicides la seva dona. El cas que ha deixat més petja és el del Josep Lluís Rua, que el 3 de maig del 2004 va matar a ganivetades la seva dona, Sílvia, i la seva sogra, Engràcia, a la casa unifamiliar que compartien a Lliçà de Vall. Ell era un agent prestigiós dins del cos, com a escorta d’un conseller del Govern. El crim es va saber perquè ell mateix va trucar a la comissaria assegurant, a crits, que havia tornat a casa i havia trobat les dues dones mortes. Hi havia vidres trencats i la casa estava regirada.

Rua va mantenir fins al final del judici –on va ser condemnat a 40 anys de presó– que uns assaltants mai identificats havien entrar a casa seva mentre ell no hi era i havien comès el doble crim. Però durant la vista oral es va anar desgranant un fosc rerefons de desavinences amb la seva dona i amb la seva sogra, relatades per diversos membres de la família. I els pèrits van desacreditar la seva versió dels fets.

El cas era especialment tràgic perquè Rua i la seva dona tenien dues filles petites, i la seva custòdia després del crim va arribar a enfrontar la seva germana, que defensava la seva innocència, i la seva cunyada, germana i filla de les dues víctimes.