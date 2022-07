Investiguen el possible assassinat d’una dona a Maçanet de la Selva

Els Mossos d’Esquadra estan investigant la mort d’una dona aquest dissabte a Maçanet de la Selva, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies. El Diari de Girona apunta que la mort hauria estat violenta, tot i que per ara es desconeixen les causes de la seva mort. De fet segons aquest diari fonts policials properes al cas apunten que es tracta d’un fill que hauria assassinat a la seva mare amb una ganivetada al coll quan eren al domicili particular que compartien al veïnat de Torre Marata.

L’home té 32 anys i segons el Diari de Girona hauria patit un brot psicòtic i fruit d’això hauria matat la seva mare apunyalant-la amb una arma blanca. Segons aquest mateix diari els familiars d’aquesta dona, de la qual no ha transcendit l’edat, han explicat que la dona encara era viva quan ha arribat una ambulància i l’ha portat a l’hospital, tot i que finalment ha mort perquè no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Un altre cas de brot psicòtic va acabar amb la mort d’una anciana

Un home va matar la seva àvia a Sant Gregori ara fa dues setmanes escanyant-la al lavabo. L’home té antecedents psicològics i un brot psicòtic hauria pogut causar aquest assassinat. Els dos tenien molt mala relació i el nét vivia en una casa de Sils apartat de la família per evitar el que finalment va passar. Un cop va escanyar l’àvia es va presentar a l’hospital, on va dir que es trobava malament i havia discutit amb l’àvia, el que va disparar les alarmes. L’home ha reconegut els fets en tres ocasions: a l’hospital, a la comissaria i mentre feien la reconstrucció del crim a l’habitatge on van succeir els fets. Per això el jutge ha decretat la presó provisional fins que arribi el judici.