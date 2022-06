Mor l’alcalde de Brull en caure-li dues bales palla a sobre

L’alcalde del Brull (Osona), Ferran Teixidó, ha mort aquest diumenge mentre treballava amb el tractor en una finca agrícola de la seva propietat. Segons han confirmat els mossos, dues bales de palla li haurien caigut a sobre i després els serveis d’emergència ja no han pogut actuar. A més de ser l’alcalde del Brull des de l’any 2007, Ferran Teixidó també era el president de la Mancomunitat la Plana, uns ens supramunicipal que aglutina una desena llarga de municipis del sud d’Osona.

L’ens supramunicipal ha decretat tres dies de dol oficial a tot el territori de la Mancomunitat, amb la suspensió dels actes oficials i les banderes onejant a mig pal. Txevi Rovira i Montells, vicepresident de la Mancomunitat i alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer, assumeix els poders de la institució fins que l’Assemblea nomeni una nova presidència. Demà dilluns es farà una reunió extraordinària de la Junta de Govern de la Mancomunitat la Plana i es donaran detalls de la cerimònia de comiat de Ferran Teixidó. “El meu condol a la família, amics i a tot el poble del Brull per la pèrdua de l’alcalde Ferran Teixidó. Descansi en pau”, ha manifestat el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Condols del món de la política

“Lamento molt la mort sobtada i accidental de l’alcalde del Brull, Ferran Teixidó. El meu condol més sentit per a tota la família i amics”, ha apuntat la presidenta del Parlament, Laura Borràs. “M’acabo d’assabentar de la tràgica mort d’en Ferran Teixidó, alcalde del municipi del Brull des del 2007. El meu més sincer condol a la seva família i amics i a tots els veïns/es del Brull. Descansa en pau company”, ha afegit el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró. “Consternada per la mort del Ferran Teixidó. Compromès amb la seva terra, alcalde, president de la Mancomunitat la Plana i gran defensor del món rural i la pagesia. Una abraçada a la família, amics, i a tot el poble del Brull. Que la terra et sigui lleu”, ha reblat la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà.

Els accidents laborals mortals s’han duplicat durant el maig a Catalunya, que ha tancat amb 14 sinistres fatals, 7 més que els registres del mateix mes del 2021, segons l”Estadística d’accidents de treball’ de l’Observatori del Treball i Model Productiu. La majoria de les incidències mortals s’han produït en horari laboral, amb 10 morts, 6 més que l’any passat.

A més, 4 persones han perdut la vida anant o tornant de la feina durant el mes de maig, 3 més que el 2021. De fet, els accidents en aquestes circumstàncies s’han doblat en l’acumulat dels cinc primers mesos del 2022. En total, fins al maig Catalunya ha registrat 44 accidents laborals mortals, 16 més que l’any passat, dels quals 36 han mort durant la jornada de treball (+50%).