Un mort i un ferit en un tiroteig en un bar conflictiu de Badalona

Una persona ha mort i una altra ha resultat ferida en un tiroteig aquest dijous a la nit en un bar del barri de Sant Roc de Badalona. Segons informen els Mossos d’Esquadra, que només confirmen la mort, però no els trets, els serveis d’emergència van rebre una alerta cap a les 23.00 per avisar que hi havia dues persones ferides de gravetat. Quan els agents van arribar al bar, van trobar un home i una dona amb signes de violència. Segons el mitjà local Tot Badalona, serien propietari del bar i la seva filla. La policia ha acabat l’aixecament del cadàver ben entrada la matinada.

Investiguem la mort d'un home a Badalona ahir a la nit https://t.co/UwMTokPF5x pic.twitter.com/aIGGomedls — Mossos (@mossos) May 26, 2023

Alguns testimonis han explicat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN) que els fets han tingut lloc al bar Serie1 Bar Dominicano, un local conegut al barri pels incidents constants. Un veí de l’edifici on hi ha el local, al número 183 del carrer Marquès de Mont-roig, ha relatat que poc després de les 23.00 ha sentit tres trets i que poc després han arribat els serveis d’emergència. Altres testimonis que eren al bar en el moment del tiroteig han explicat a la policia que el tirador ha entrat al local amb un casc de moto posat per dificultar la seva identificació, ha obert foc contra el propietari, ha marxat a correcuita i ha fugit en una moto.

Efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van certificar la mort de l’home i. van traslladar la dona a l’hospital en estat molt greu. La policia catalana ha anunciat que la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord ha obert una investigació per esclarir els fets, tot i que les primeres informacions apunten a una revenja entre bandes. Els veïns del bar han explicat a l’ACN que és un bar conflictiu on sovint hi ha discussions i baralles i fins i tot hi ha hagut algun apunyalament. El cas està sota secret d’actuacions.