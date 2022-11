Moren quatre persones en un atropellament múltiple i provocat a Madrid

Quatre persones han mort la matinada d’aquest dissabte a causa d’un atropellament intencionat a Torrejón de Ardoz, a la Comunitat de Madrid. Entre les víctimes mortals hi ha un menor de 17 anys. Els serveis de Madrid 112 han rebut una primera trucada avisant dels fets a les 2.44 hores d’aquesta matinada. L’atropellament ha tingut lloc a l’alçada del número 6 de l’avinguda de la Constitució i, a més del jove, ha mort una dona de 70 anys i dos homes de 40 i 60 per fractures i politraumatismes provocats per l’accident. La policia ha detingut els presumptes autors.

Tres detinguts: un adult i dos menors

La Policia Nacional està investigant les circumstàncies dels fets, però ja s’ha confirmat que tres persones han estat detingudes com a presumptes responsables de l’atropellament provocat i que ha acabat amb quatre morts. A més, els serveis d’emergències, han traslladat quatre persones ferides de gravetat. En concret, es tracta de dos homes de mitjana edat amb fractures de cama i a la pelvis respectivament i que han sigut traslladats a l’Hospital de Coslada i al Gregorio Marañon; i de dues dones amb traumatisme cranioencefàlic i que estan ingressades als hospitals de Torrejón i La Princesa.

Els detinguts són un home, de nacionalitat portuguesa i de 35 anys, i dos menors espanyols, de 16 i 15 anys. Segons han confirmat fonts de la Policia Nacional, es tractaria d’un pare i els seus dos fills.

22 dotacions sanitàries

Els serveis de SUMA 112 han activat el procediment d’Incident de Múltiples Víctimes (IMV) i, fins al lloc dels fets, s’hi han desplaçat fins a 22 dotacions sanitàries. També s’ha activat una psicòloga que ha hagut de tractar diverses crisis d’ansietat entre els familiars.

La investigació del succés està en mans de la Policia Nacional, que ha demanat la col·laboració de totes les dotacions de la Comunitat de Madrid, així com a la Guàrdia Civil. Finalment, cap a les 4.00 de la matinada, els agents han localitzat a Seseña, Toledo, els presumptes responsables de l’atropellament múltiple. Circulaven amb un cotxe que tenia la lluna trencada i li faltava el paraxocs davanter.

Els detinguts es troben en dependències policials, a l’espera de passar a disposició judicial. La investigació continua i se n’ha fet càrrec el Grupo Sexto de Homicidios de la Policia Nacional