Moren els dos excursionistes rescatats a la Vall de Boí

La parella d’excursionistes rescatats aquest dimarts al vespre a l’estany Tort, a la Torre de Cabdella, el Pallars Jussà, no ha pogut superar la hipotèrmia i finalment ha mort aquest dijous. A un quart de sis de la tarda el responsable del refugi de la Colomina va avisar que havia vist dues persones inconscients en aquesta zona i immediatament s’hi van dirigir dos helicòpters dels Bombers i una metgessa especialitzada en rescats. Tot i ser traslladats amb vida, finalment han acabat morint.

El rescat va ser molt complicat per la boira i la pluja a la zona, que van impedir poder arribar a la zona. Va ser llavors quan el cos d’emergències va agafar el telefèric del refugi i va anar a peu fins a la parella, el que els va portar 45 minuts. Després, en un moment de treva del mal temps, el pilot d’un dels helicòpters s’hi va acostar i va poder rescatar els dos ferits i portar-los a l’hospital. L’aparell en cap moment va tocar el terra i es va poder enlairar de forma molt ràpida. Als dos se’ls va traslladar a l’Hospital Comarcal del Pallars on se’ls va diagnosticar hipotèrmia moderada a la dona i hipotèrmia lleu a l’home. Finalment, però, les hipotèrmies van passar a ser considerades greus i aquest dijous han mort.

Els dos han mort aquest dijous en no poder superar l’hipotèrmia

El primer dels excursionistes que ha mort per la hipotèrmia que va patir a la Vall de Boí ha mort aquest dijous a l’hospital, segons ha avançat l’ACN. L’excursionista ha mort a dos quarts d’una del migdia i una mica més tard de les sis s’ha conegut la segona mort, la de la seva companya, que tampoc no ha pogut sobreviure a la hipotèrmia. Encara no se sap quanta estona van estar inconscients a la zona on van ser rescatats.