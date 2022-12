Mor la regidora del PSC de Reus Carmina Pozuelo als 49 anys

La regidora del PSC de Reus Carmina Pozuelo ha mort aquest dissabte 31 de desembre als 49 anys després de diversos anys lluitant contra un càncer que finalment se l’ha endut. Ha mort de matinada en l’últim dia del 2022 i el PSC de Reus ha lamentat el seu traspàs en un comunicat fet públic aquest matí, quan s’ha conegut la notícia. Pozuelo formava part del plenari de Reus des de finals de gener del 2017. Es va afiliar al PSC després d’haver anat a les llistes com a candidata independent i posteriorment va formar part de l’executiva de l’agrupació local, on era corresponsable de la sectorial de medi ambient i defensa animal.

El PSC ha lamentat la seva mort i ha destacat el seu “compromís” i “tarannà obert”. També ha anunciat en el mateix comunicat l’ajornament de les accions que tenien previstes a la ciutat com a mostra de dol cap a la regidora. “Agraïm tota la dedicació i el seu lliurament aquests anys. Ha estat un exemple per a tots nosaltres i el seu compromís i el seu tarannà obert i dialogant perduraran per sempre”, ha assegurat el portaveu del grup municipal i primer secretari del partit a Reus, Andreu Martín.

La candidata socialista a l’alcaldia la defineix com una persona “fascinant”

La candidata socialista a l’alcaldia de Reus, Sandra Guaita, també li ha dedicat unes paraules quan s’ha conegut la notícia. Ha descrit Pozuelo com “una persona fascinant” i “excepcional”. “Poques persones, per no dir cap, he vist amb la seva valentia, lluitadores i treballadores com ella”, ha afirmat. També ha lloat que ha hagi estat sempre “una defensora de la justícia social, del medi ambient i del feminisme”. Pozuelo feia anys que batallava amb un càncer que finalment se l’ha emportat just abans de començar el 2023.