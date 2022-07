Mor ofegat un jove de 21 anys de Lleida a un embassament

Un jove de 21 anys veí de Lleida va morir ofegat aquest dissabte a l’embassament de Santa Anna, situat al terme municipal de Castellonroi, a la comarca de la Llitera. No hi ha massa informació del que va passar, però la Guàrdia Civil d’Osca s’hi va traslladar el més ràpid possible per comenár la recerca del noi, que finalment no va sobreviure. Hores més tard, els GEAS -grup especial de la policia- i els Bombers trobaven el cos sense vida del jove en la zona aragonesa del pantà.

La unitat subaquàtica dels GRAE buscant el cos del jove de 21 anys ofegat a l’embassament de Santa Anna / ACN

Segons ha informat la Guàrdia Civil d’Osca aquest diumenge de matinada, poc abans de tres quarts de set del vespre es va rebre l’avís a la central del 062 d’un possible ofegament al pantà de Santa Anna. En aquell moment, es van desplaçar al lloc membres de l’institut armat, bombers i serveis sanitaris. En el moment només se sabia on s’havia vist per última vegada el noi i de seguida es van posar a treballar les unitats especials. El Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) va fer una immersió al lloc dels fets fins que hores més tard es va poder localitzar el cos sense vida del jove. Al voltant de dos quarts de dotze de la nit, es va procedir a aixecar el cadàver, que va ser traslladat a l’Institut de Medicina Legal d’Osca.

L’actuació dels Bombers

Els Bombers també van participar en la cerca, després de ser alertats a dos quarts de set de la tarda. Es va activar la unitat subaquàtica dels GRAE, a més de tres dotacions terrestres de suport. Dues hores després van localitzar el cos i per indicacions dels GEAS de la Guàrdia Civil es va senyalitzar i abalisar la zona perquè – en confirmar que era zona aragonesa – ells s’havien de fer càrrec de les diligències judicials.