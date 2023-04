Mor ofegat un home de 32 anys en saltar d’un pont al riu Segre

Un home de 32 anys de nacionalitat veneçolana ha mort ofegat aquest dilluns al parc de la Mitjana del riu Segre, a Lleida, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Els serveis d’emergència han rebut l’avís cap a les 16.30, quan testimonis oculars han explicat als Bombers que un home ha saltat a l’aigua des d’un pont. Com que no sortia de l’aigua, tres persones s’han llençat per rescatar-lo, però no l’han pogut localitzar.

Posteriorment, s’ha posat en marxa un dispositiu de rescat per trobar-lo. La divisió de submarinistes del Grup d’Actuacions Especial (GRAE) dels Bombers s’han desplaçat en helicòpter fins al parc de la Mitjana i han localitzat el cos sense vida de l’home. També s’han mobilitzat el Grup Caní de Recerca (GRCR), vehicles de la regió de Lleida i diverses dotacions de comandament i suport.

Unitat de submarinistes dels GRAE / Bombers

Dos submarinistes dels GRAE s’han submergit per rastrejar la zona i cap a les 18.45 han trobat el cos sense vida de l’home. Els Mossos d’Esquadra també han desplaçat diverses patrulles fins al lloc dels fets i han comunicat que es faran càrrec de la investigació per determinar les causes de l’incident, que de moment es tracta com un accident.

Troben un cos sense identificar al Canal de Seròs

Els serveis d’emergència van haver de fer una altra actuació aquest dilluns al migdia al Canal de Seròs, a Lleida, en una zona coneguda com la Canadenca. Han localitzat un cos sense identificar a l’aigua. L’avís s’ha rebut cap a les 14.00 i els Mossos d’Esquadra també han obert una investigació per determinar les causes de la mort i intentar identificar el cadàver.

Un veí de la capital del Segrià ha trobat el cos i ha avisat els serveis d’emergència. La policia catalana està a l’espera de l’autòpsia per determinar si la mort de l’home ha estat un accident, un suïcidi o si el cadàver presentava signes de violència.