Mor una nena de 4 anys després d’ofegar-se a les piscines de Granollers

Una nena de 4 anys ha mort aquest dimecres després que s’ofegués dilluns passat a la piscina municipal de Granollers (Vallés Oriental), segons ha explicat Protecció Civil en un comunicat. Els fets van passar a les quatre de la tarda, quan un socorrista va treure la menor de l’aigua i se li van practicar les maniobres de reanimació. Es va traslladar a l’Hospital Sant Pau de Barcelona, on va quedar ingressada a la Unitat de Cures Intensives.

Fins al lloc s’hi va desplaçar dues unitats terrestres i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i efectius de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. La menor va ser traslladada fins a l’Hospital Sant Pau de Barcelona en estat crític, on ha mort aquest dimecres. Ara, la policia de la Generalitat ha obert una investigació per esclarir les causes de la seva defunció.

L’Ajuntament de Granollers i el Club Natació Granollers han publicat un missatge a les xarxes socials per lamentar la mort de la nena de la nena de 4 anys i traslladar el condol a la família de la menor.

L'Ajuntament de Granollers i el @cngranollers lamenten la mort per ofegament a les piscines municipals de la nena de 4 anys i expressen el condol a la família.



La menor es trobava en estat crític a l'Hospital de Sant Pau on va ser trasllada el dilluns 14 d'agost.

Més de vint víctimes per ofegament a les platges

En el que portem de campanya estival (15 de juny a 15 de setembre) d’aquest 2023 ja han mort 21 persones ofegades a les platges catalanes. L’última va ser aquest dimarts a la tarda quan un home d’entre 20 i 30 anys va morir ofegat a la platja de Rocagrossa a Sant Pol de Mar (Maresme) quan el servei de vigilància de la platja ja havia finalitzat.

El telèfon d’emergències 112 va rebre l’avís al voltant de dos quarts de set de la tarda, quan un testimoni va alertar que havien tret un home del mar, que treia aigua per la boca, i que li feien maniobres de reanimació. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar fins al lloc dels fets amb dues unitats terrestres i un helicòpter. Malauradament, els professionals van intentar reanimar l’home sense èxit.