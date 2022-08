Mor un jove de 34 anys en un accident entre un cotxe i una excavadora

El conductor d’un cotxe ha mort aquest dilluns a la tarda després d’una col·lisió amb una excavadora que circulava per la C-243b a Subirats, a l’Alt Penedès. Els Mossos d’Esquadra s’hi han desplaçat a les 18:11 hores, quan han rebut l’avís d’aquest accident al quilòmetre 15 d’aquesta via. La víctima mortal és A. El H., un veí de Vilafranca del Penedès de només 34 anys. Amb aquesta víctima ja són 113 les persones mortes en accidents de trànsit a les carreteres interurbanes de Catalunya. Per assistir la víctima s’han desplaçat al lloc dels fets quatre dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que finalment no han pogut fer res per salvar-li la vida.

L’atropellament de Castellbisbal va ser intencionat

Aquest diumenge el que inicialment semblava un accident de trànsit que es va saldar amb la mort de dos ciclistes de 66 i 72 anys va commocionar Catalunya. Finalment s’ha sabut que l’atropellament va ser intencionat i el conductor era la parella de la nova propietària d’un cotxe que s’havia venut recentment. L’home, que va resultar il·lès, tenia antecedents per fets similars i antecedents per violència de gènere. Segons el president del Club Ciclista de Rubí, un dels membres del grup de ciclistes que van ser atropellats intencionadament, l’autor “no només no va frenar, sinó que va accelerar” per atropellar els ciclistes. Segons les seves declaracions a El Caso, posteriorment va treure el braç per la finestra gesticulant una “botifarra” i va fugir del lloc dels fets. Posteriorment se’l va detenir a prop de casa seva.

La Policia Local de Martorell va localitzar el cotxe de l’autor en un carrer del mateix municipi i després de la inspecció ocular dels Mossos d’Esquadra es va obrir una investigació per trobar el conductor, que va ser localitzat hores més tard al mateix municipi català. Actualment està engarjolat a la comissaria de Martorell.