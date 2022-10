Mor un jove de 18 anys en una col·lisió entre una moto i un cotxe

Mort tràgica i prematura a les carreteres catalanes. El conductor d’un ciclomotor ha mort aquest dissabte a la nit en xocar contra un cotxe a Llagostera, al Gironès. Ho ha confirmat aquest vespre el Servei Català de Trànsit, que ha rebut l’avís de l’accident a les 19.19 hores al quilòmetre 0,1 de la GIV-6612. Aquesta és la carretera que connecta el pla de Penedes amb Romanyà de la Selva. Encara s’està investigant els motius d’aquesta col·lisió mortal que s’ha produït per encalç entre el ciclomotor d’aquest jove i un cotxe. Com a conseqüència ha mort el conductor del ciclomotor, el noi de 18 anys.

La víctima mortal és J. R. T., un home de 18 anys veí de Llagostera, on ha mort. Aquesta víctima mortal fa que ja siguin 124 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Per assistir en aquest accident s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats i el servei de suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques per al conductor del cotxe i per als familiars de la víctima.

Els motoristes, els que més moren a les carreteres

Els motoristes són els qui més moren a les carreteres catalanes. De fet, l’últim gran accident va ser de tres motoristes, que van morir el dijous 22 de setembre en un accident entre les dues motos en què viatjaven i un turisme. Els fets es van produir al quilòmetre 126,5 de la carretera C-12 en el terme municipal d’Alfés, al Segrià. Encara es desconeixen les causes d’aquest sinistre que va acabar amb tres motoristes morts per una col·lisió semblant a la que s’ha produït aquest dissabte i que ha acabat amb la mort d’un jove de només 18 anys.