Mor un home sense identificar en estranyes circumstàncies a Girona

Un home ha mort aquest diumenge per ferides d’arma blanca a Girona. Segons han informat els Mossos d’Esquadra a través d’un comunicat, cap a un quart de nou del matí han rebut un avís dels serveis mèdics d’un centre hospitalari de la ciutat en el que s’informava de la mort d’un pacient. Segons ha pogut saber l’ACN, aquest centre és l’hospital Trueta de Girona. La Divisió d’Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets, com ara la identificació de la víctima i saber com ha arribat al centre sanitari.

Es tenen molt pocs detalls d’aquest cas, ja que la víctima ha aparegut sense cap mena d’explicació a l’entrada de l’hospital. Segons s’ha pogut saber, la víctima és un home que no portava cap mena de document d’identificació i a causa de les ferides es veia poc probable que hagués pogut arribar a l’hospital pel seu propi peu. Tot i això, no hi ha més pistes sobre el que li podria haver passat, però la policia ja està investigant un cas, que sense dubte, podria protagonitzar un dels capítols de Crims.

Una altra investigació oberta a Badalona

Aquest diumenge també hi ha hagut un altre cas estrany. Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord investiguen una mort violenta que ha tingut lloc a Badalona. A tres quarts de tres els Mossos d’Esquadra han rebut un avís per tal d’adreçar-se al barri de Sant Antoni de Llefià de Badalona, per una discussió entre dues persones. En arribar al lloc dels fets, la dotació ha localitzat una persona ferida de gravetat, però. En arribar, el Sistema d’Emergències Mèdiques ha certificat la seva mort. Com que no hi ha detalls de la situació, la Divisió d’Investigació Criminal ha obert una investigació per esclarir els fets.