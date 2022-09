Mor un home en patir un accident mentre feia parapent a Àger

Un home de 43 anys ha mort aquest passat dissabte a Àger (Noguera) després de patir un accident mentre feia parapent, segons ha informat els Bombers de la Generalitat. Els fets s’han produït cap a tres quarts de dues de la tarda quan la víctima s’ha precipitat en una zona de difícil accés al barranc de Grillons. L’home participava en un vol grupal de sis persones i ha caigut al capdamunt d’una cinglera. Una dotació terrestre del parc d’Àger s’ha activat i ha visualitzat la víctima en un roquissar de difícil accés, a uns 300 metres de l’ermita de la Mare de Déu de Pedra. Un helicòpter de rescat amb efectius del GRAE i metge del SEM ha descarregat el personal el més a prop possible de l’afectat, trobat inconscient i sense signes vitals.

Tot i emprendre ràpidament les maniobres de reanimació càrdio-pulmonar, no s’ha pogut fer res per la seva vida. Els efectius de rescat han comunicat l’accident mortal als Mossos d’Esquadra, que han enviat patrulles de seguretat ciutadana i una dotació de la Unitat de Muntanya. Un helicòpter de Bombers ha traslladat els efectius policials fins al lloc i, en acabar els procediments policials, els Bombers han rescatat el cos. Els Mossos han assumit la investigació de l’accident.

Un camió de Bombers que mantindria Iturri/Bombers

Rescats amb èxit aquest cap de setmana

Els efectius de rescat han comunicat l’accident mortal als Mossos d’Esquadra, que han enviat patrulles de seguretat ciutadana i una dotació de la Unitat de Muntanya. Un helicòpter de Bombers ha traslladat els efectius policials fins al lloc i, en acabar els procediments policials, els Bombers han rescatat el cos. Els Mossos d’Esquadra han assumit la investigació de l’accident. Tal com han informat les Mossos en un comumincat, aquest ha estat l’únic mort a les muntanyes catalanes aquest dissabte. De fet, un altre dels rescats destacats d’aquest dissabte s’ha produït a l’Alt Empordà on una dona s’havia perdit buscant bolets. Finalment han localitzat la boletaire que havia estat perduda tota la nit per la zona de Colera i Rabós d’Empordà.