Mor un home de 82 anys ofegat a la seva piscina a l’Ampolla

Tragèdia a l’Ampolla aquest dimarts. Un home de 82 anys ha mort aquest migdia en la seva piscina comunitària situada a un edifici d’aquest municipi, al Baix Ebre. Ha estat la seva dona qui l’ha trobat al migdia surant a la piscina després d’haver-lo anat a buscar perquè tardava molt en pujar per a dinar. El traspàs s’ha produït a la piscina d’un edifici de la Ronda de Mar, al nucli urbà de l’Ampolla, segons ha pogut confirmar l’Agència Catalana de Notícies (ACN). El servei d’emergències mèdiques (SEM) ha rebut l’avís que un home s’havia ofegat a la piscina a dos quarts i mig d’una del migdia. Ha estat llavors quan hi han enviat dues unitats i un helicòpter, tot i que no han pogut fer res més que certificar la mort de l’home en no poder reanimar-lo.

Fa dues setmanes es va produir un altre ofegament mortal, aquest cop a la platja Gran de Tossa de Mar. Va morir ofegat un home de 76 anys que es va banyar encara que onejava la bandera groga per mal estat de la mar. Aquesta mort va ser la 25 durant aquest estiu, en què s’han produït molts ofegaments, especialment en gent gran d’edat avançada. Ha estat una campanya d’estiu molt complicada a les platges catalanes. També ho ha estat a les piscines, on hi ha hagut diverses morts.

El 2021 van morir ofegades 5 persones menys

L’home de 82 anys que ha mort aquest dimarts és, per tant, la víctima número 26 en el que va d’estiu. Cal destacar que durant tota la campanya de l’estiu de l’any passat, el 2021, van perdre la vida ofegats a les platges catalanes 21 persones, 5 menys que aquest any. La campanya d’estiu comprèn des del 15 de juny fins al 15 de setembre.