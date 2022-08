Mor un home de 64 anys en caure per un corriol a Santa Cristina d’Aro

Un home de 64 anys ha mort aquest diumenge en caure per un corriol d’accés a la Cala del Senyor Ramon, al terme municipal de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). L’home, que anava acompanyat d’un menor, s’ha precipitat uns 20 metres, el que ha fet més complicades les tasques de rescat. Tot i que quan han arribat els sanitaria han intentat reanimar la víctima, ja era tard. Després de 10 minuts de reanimació han donat per finalitzada la tasca i han declarat la mort de l’home.

Els fets han passat al migdia a una cala propera a Santa Cristina d’Aro. Els Bombers de la Generaltiat han rebut l’avís de l’accident a les 14.47 hores i han activat un helicòpter de rescat amb personal del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i tres dotacions terrestres, així com un helicòpter amb personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El difunt és un veí de Badalona a qui acompanyava un menor, que ha resultat il·lès.

Un helicopter de la GRAE / Cedida

Un rescat a Camprodon sense morts

Aquest diumenge ha estat un dia complet pels Bombers de la GRAE. Paral·lelament a la mort a Santa Cristina d’Aro, els Bombers han informat d’un rescat aquest a Camprodon, el Ripollès, d’un home amb problemes de salut que feia temps que vivia en una tenda de campanya. L’han trobat uns excursionistes que caminaven pel Pla d’en Plata al voltant de les 10.45 hores. A les 11.13 hores efectius del GRAE hi han arribat amb helicòpter i l’han traslladat ferit fins a Olot, on l’esperava una ambulància del SEM que l’ha dut a l’hospital de la capital de la Garrotxa. L’home, de 39 anys, és veí de Calonge (Baix Empordà). De moment, no se sap més del seu estat ni tampoc quant temps fa que porta vivint en una tenda, ara per ara, però s’està recuperant a l’hospital d’Olot.