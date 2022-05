Mor a ganivetades a l’Hospitalet del Llobregat

Un home ha mort aquesta nit a causa d’un triple apunyalament a l’Avinguda Catalunya de l’Hospitalet del Llobregat. Fonts policials informen que la víctima vivia en una furgoneta estacionada al parc que hi ha en el quilòmetre 4 d’aquest carrer. De moment, no n’han transcendit més detalls de la víctima. Segons ha pogut saber El Món, els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a tocar de les onze de la nit per un atac amb arma blanca, després que s’hagi activat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Un cop a l’escenari dels fets, el SEM ha atès la víctima a lloc, mentre que els Mossos d’Esquadra han intentat trobar testimonis de l’agressió i poder aclarir, a primer cop d’ull, el relat dels fets. Els policies però s’han trobat alguns testimonis que anaven “molt beguts”. Segons la versió dels testimonis, però, els Mossos d’Esquadra conclouen que la víctima “s’havia discutit amb la dona” i vivia en una furgoneta aparcada en el parc de l’Avinguda Catalunya. De fet, és una zona on hi ha diversos vehicles on persones sense llar hi dormen, algunes dins de vehicles. És una zona on, segons la policia, s’hi registren aldarulls, incrementats per la ingesta alcohòlica.

Tres sospitosos

La primera hipotesi amb què treballa la policia és que la víctima era dins la furgoneta, juntament amb altres persones. Sense cap explicació precisa, ni de moment, motiu aparent, tres persones haurien obert el vehicle i l’haurien apunyalat. Fonts de la investigació assenyalen que hauria rebut tres ganivetades, una d’elles a tocar del cor, que hauria resultat mortal. Després d’una atenció ràpida al lloc dels fets, el SEM ha traslladat la víctima en estat molt greu cap a l’Hospitalt de Bellvitge on a les dues ha mort. Ara els Mossos d’Esquadra de la divisió d’investigació criminal continuen la investigació dels fets i la recollida de proves i indicis per poder identificar els autors de l’homicidi, que en principi, en serien tres.