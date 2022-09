Mor una excursionista en caure per un barranc al Pedraforca

Una excursionista ha mort aquest diumenge al matí en precipitar-se per un barranc mentre intentava pujar el Pedraforca, al terme municipal de Saldes (Berguedà), segons han informat els Bombers de la Generalitat. La víctima, que anava acompanyada amb tres persones més, realitzava la ruta del Coll del Verdet (2.255 metres) per pujar el massís quan ha tingut l’accident. Un helicòpter ha arribat al lloc mitja hora després de rebre l’avís, a les 11.27 h, però ja no han pogut fer res per la vida de la dona. A l’helicòpter hi anaven efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers i un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Dos efectius s’han quedat custodiant el cos mentre que la resta han acompanyat els tres companys de la víctima fins al Parc de Guardiola de Berguedà, on han rebut suport psicològic. L’helicòpter dels Bombers ha transportat membres de la Unitat de Muntanya dels Mossos d’Esquadra fins a l’indret de l’accident. En acabar els procediments, efectius policials i GRAE han rescatat el cos de la víctima mitjançant un gruatge i l’han transportat fins al camp de futbol de Saldes, on s’esperava la comitiva judicial. Els Mossos han assumit la investigació de l’accident.

Rescat de quatre persones al santuari de Montgrony, al Ripollès

Aquest, però, no ha estat l’única incidència que ha requerit l’ajuda dels Bombers de la Generalitat. De fet, entre dissabte i diumenge, els efectius han treballat en 16 serveis de rescat de muntanya i 9 de recerca de persones perdudes. Entre aquestes actuacions, els bombers han treballat en el rescat de quatre persones que havien quedat encinglades a prop de la Mare de Déu de Montgrony, a Gombrèn (Ripollès). No podien anar endavant ni endarrere i el GRAE els ha extret de la zona perillosa en helicòpter.

A la muntanya, màxima prudència

Els bombers recorden que cal anar a la muntanya amb la màxima prudència. Per a l’ascens al Pedraforca en concret, recomanen informar-se amb detall de la ruta a seguir perquè el terreny és complicat i cal tenir en compte la preparació física de cadascú, a més d’extremar les mesures de seguretat.