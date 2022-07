Mor un electricista a Juncosa en quedar atrapat amb una biga al sostre

Un electricista de 45 anys ha mort aquest dijous mentre treballava en una nau a Juncosa (Garrigues), segons han informat els Mossos d’Esquadra. La mort, que ha estat catalogada com a accident laboral, encara s’esta investigant. Tal com s’ha pogut saber, l’home estava treballant amb una màquina elevadora quan, per motius que encara són un misteri, ha quedat atrapat amb una biga del sostre. Tot i que s’ha intentat fer tot el possible per la vida del treballador, l’actuació dels serveis d’emergències no li ha pogut salvar la vida.

Els fets han passat aquest dijous, però no hi ha informació sobre l’hora de l’accident. El que si s’ha sabut és que s’han traslladat a la nau industrial, els serveis d’emergències necessaris per avaluar i fer les primeres cures d eles ferides de l’home. Tot i això, quan han arribat ja no han pogut fer res per salvar-li la vida. En la gestió de l’accident han participat diverses dotacions dels Mossos i del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La policia catalana ha posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del Departament d’Empresa i Treball.

Dos electricistes morts en dos dies

El passat dimecres, un home de 38 anys també va patir un accident laboral que li va provocar la mort. Aquest accident es va produir en un supermercat de Mollerussa. La víctima va sobre un quadre elèctric mentre estava fent unes reparacions. Aquesta mala caiguda va fer que patís una forta descàrrega elèctrica que a la vegada va acabar per provocar una aturada cardiorespiratòria i com a conseqüència va perdre la vida, segons van informar en un comunicat els Mossos d’Esquadra i Agents de la Policia de la Generalitat.

Els fets van passar a la tarda, quan la víctima estava fent les reparacions que se li havien demanat a un supermercat. No hi ha massa informació, però es deduiria que estava sol, ja que per la feina no eren necessàries unes altres mans. Segons la versió que van donar els Mossos d’Esquadra, l’home hauria caigut de l’escala des d’on estava reparant el sostre del supermercat, amb la mala fortuna que hauria caigut a sobre d’un quadre elèctric.