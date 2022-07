Mor un electricista a Cardona mentre feia feines al carrer

Un home de 33 anys ha mort aquest dissabte a la tarda mentre treballava al carrer a Cardona (Bages). Segons han informat els Mossos d’Esquadra, es tracta del treballador d’una empresa que feia tasques d’electricista a l’avinguda del Rastrillo de la localitat quan ha rebut una descàrrega sobre les 15.46 hores. Les causes de l’accident encara són desconegudes, però ja es cataloga com un accident laboral. Tot i que s’han enviat equips mèdics als llocs dels fets no s’ha pogut salvar la vida de la víctima.

Els fets passaven aquest dissabte al migdia quan el treballador estava fent unes reparacions al carrer a encàrrec de la seva empresa. Per raons desconegudes, l’home ha rebut una descàrrega elèctrica que li ha provocat la mort. Diverses patrulles dels Mossos i un dispositiu del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s’han desplaçat fins al lloc dels fets. La policia catalana ha informat de la defunció el jutjat de guàrdia de Manresa i també el Departament d’Empresa i Treball.

El tercer accident laboral de la setmana

El passat dimecres, un home de 38 anys també va patir un accident laboral que li va provocar la mort. Aquest accident es va produir en un supermercat de Mollerussa. La víctima va sobre un quadre elèctric mentre estava fent unes reparacions. Aquesta mala caiguda va fer que patís una forta descàrrega elèctrica que a la vegada va acabar per provocar una aturada cardiorespiratòria i com a conseqüència va perdre la vida, segons van informar en un comunicat els Mossos d’Esquadra i Agents de la Policia de la Generalitat.

Però aquí no s’acaba tot. Un electricista de 45 anys va morir dijous mentre treballava en una nau a Juncosa (Garrigues), segons van informar els Mossos d’Esquadra. La mort, que va estar catalogada com a accident laboral, encara s’esta investigant. Tal com s’ha pogut saber, l’home estava treballant amb una màquina elevadora quan, per motius que encara són un misteri, va quedar atrapat amb una biga del sostre. Tot i que es va intentar fer tot el possible per la vida del treballador, l’actuació dels serveis d’emergències no li van poder salvar la vida.