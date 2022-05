Mor una dona de 51 anys atropellada per una màquina transportadora

Nou accident laboral a Catalunya. Aquest cop ha estat a una empresa de formigó de les Borges Blanques, Garrigues. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11.15, quan un operari que conduïa una màquina transportadora ha atropellat sense voler una dona. De seguida s’hi han desplaçat els operaris del sistema d’emergències mèdiques, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona que ha perdut la vida tenia 51 anys i era de les Borges Blanques.

A la zona s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos, el SEM i els Bombers. Els agents han traslladat la informació del succés al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i també ho han traslladat al Departament d’Empresa i Treball, tal i com es fa sempre que hi ha accidents laborals amb víctimes mortals.

Un cas semblant a l’Ikea de Valls

Recentment, també durant el mes de maig, un altre home va morir en un accident laboral a l’Ikea de Valls. Els fets es van produir el dilluns 9 de maig a primera hora del matí i els Bombers van rebre l’avís. ales 7.19 hores. Un treballador que conduïa un camió va atropellar accidentalment un altre empleat que treballava per una empresa subcontractada de neteja. Els Mossos es van fer càrrec de la investigació.

En aquest cas l’home tenia 40 anys i va ser atropellat per un camió que feia marxa enrere a la part externa del moll de càrrega. Tot i que també hi van arribar de seguida els sanitaris del SEM no se’l va poder reanimar. Un cop certificada la mort i aixecat el cadàver els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Vall i també ho van notificar a Treball seguint el protocol establert per aquest tipus d’accidents laborals.