Mor una dona de 40 anys atropellada a l’N-II a Malgrat de Mar

Una dona de 40 anys ha mort atropellada a l’N-II al punt quilomètric 674,20 al seu pas per Malgrat de Mar, en direcció Blanes. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís de la mort quan faltaven cinc minuts per a les set del matí, quan per causes que encara s’investiguen una persona ha travessat la carretera per un punt no senyalitzat i ha mort atropellada. La víctima és E.C.L, una dona de 40 anys veïna de Palafolls, que creuava per un lloc no senyalitzat sense adonar-se que s’acostava un vehicle. Els Mossos d’Esquadra hi han enviat dues patrulles, una dotació dels Bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Enguany ja són 112 les persones que han mort en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Ciclistes i diversos cotxes a l’N-II, on una dona ha estat atropellada mortalment aquest diumenge a les set del matí | Agència Catalana de Notícies (ACN)

Una dona ferida greu després de ser atropellada a la Rambla de Barcelona

Aquest diumenge una altra dona ha estat atropellada a la Rambla de Barcelona. A tres quarts de dotze un autobús de TMB l’ha atropellat, segons ha avançat Betevé i ha confirmat el TOT Barcelona, el diari de la capital del Grup Món. La Unitat d’Investigació d’Accidents de la Guàrdia Urbana investiga les causes d’aquest atropellament i, mentrestant, ha tallat la circulació per la Rambla en sentit descendent. Els serveis d’emergències mèdiques s’han emportat la dona atropellada a l’hospital, on ha arribat en un estat greu.