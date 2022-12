Montcada exigeix a Renfe que arregli l’estació on han xocat dos trens

L’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha demanat a Renfe que s’arregli l’estació on aquest dimecres al matí s’ha produït un xoc entre dos trens i que ha acabat amb 155 persones ferides, la majoria lleus. En unes declaracions als mitjans de comunicació, Campos ha instat a l’operadora a “seure a taula i començar a parlar del nou projecte” per remodelar la parada de Montcada i Reixac-Manresa. De fet, ha recordat que aquesta és una “de les 29 estacions que queden per reformar a tota la xarxa de Rodalies a Barcelona”.

L’alcaldessa del municipi ha assegurat que, després de l’accident, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, i el conseller de Territori, Juli Fernández; han dit que “avui no és dia per parlar d’inversions”. Així i tot, Campos ha reivindicat les cinc estacions que té Montcada i Reixac i ha assenyalat que encara n’hi ha dues que estan pendents d’una remodelació, una de les quals és on ha tingut lloc l’accident.

En les seves declaracions, Campos ha titllat el xoc entre els trens com un fet greu i sorprenent, però, per sort, no s’ha de “lamentar cap ferit” greu. També ha volgut agrair als serveis d’emergència “la ràpida coordinació i la seva eficiència” a l’hora d’atendre l’accident.

Els Mossos investiguen els fets

Cap a les 7.50 hores del matí, un tren ha impactat contra un altre comboi, envestint-lo per darrere, a l’estació de Rodalies de Montcada i Reixac-Manresa. El xoc ha deixat almenys 150 ferits lleus i cinc en estat menys greu, segons el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), i 39 persones han estat traslladades a diferents centres hospitalaris. L’incident ha provocat afectacions a les línies R4, R7 I R12.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l’accident. El cap dels serveis especialitzats del SEM, Joan Carles Gómez, ha detallat que la policia catalana investiga a quina velocitat anava el tren que ha envestit el que es trobava aturat a l’estació i quan encara hi havia passatgers pujant als vagons. Així i tot, ha insistit que és aviat per avançar cap hipòtesi.