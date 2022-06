[VÍDEO] Aquest és el modus operandi dels lladres a les àrees de servei

Les àrees de servei de Catalunya són un punt molt concorregut per a molts turistes de la carretera. En aquest sentit, una pràctica que no ha quedat obsoleta són els lladres que aprofiten els moments de distracció de les víctimes per atacar en aquests espais. Unes càmeres d’una àrea de servei han gravat un robatori en directe i els Mossos d’esquadra n’han fet un vídeo explicatiu al Twitter,per tal d’intentar conscienciar a la població d’aquesta classe d’accions. En el film es poden veure dos homes robant en un cotxe en un moment de distracció del conductor i com un tercer els està esperant amb un altre vehicle amb el qual fugen. Una estratègia pensada que no és res poc comú de detectar a les àrees de servei catalanes.

Fixa’t com actuen els lladres a les àrees de servei de les autopistes. Mentre un et despista, l’altre s’endú les teves coses #StopFurts pic.twitter.com/tRuVUHCcPb — Mossos (@mossos) June 19, 2022

Tal com han demostrat els Mossos d’Esquadra aquest diumenge mitjançant un visionat explicatiu a la seva compte de Twitter, els robatoris en àrees de servei són bastant comuns. En el vídeo es poden veure dos homes vestits de blanc que observen un cotxe que està aparcant amb el conductor a dins, sembla ser la seva propera víctima. Ambdós lladres rodegen el cotxe i continuen esperant i mirant de reüll el conductor esperant el moment ideal. Al cap d’una estona, un dels homes s’acosta per la part del pilot i crea una distracció al conductor, mentre el segon lladre entra dins del vehicle i agafa tot allò que vol robar. Un cop han acabat ambdós corren i fugen amb un tercer que els està esperant dins d’un cotxe.

Un robatori treballat i estratègic

Aquest furt no és una acció espontània. De fet, el sol fet que els mossos ho hagin publicat a les xarxes socials denota que no és la primera vegada que passa. És més, el mateix tuit diu “Fixa’t com actuen els lladres a les àrees de servei de les autopistes”. D’aquesta manera, donen a entendre que és una pràctica comú. Una altra de les coses sorprenents i que els mossos volen alertar és de la senzillesa amb la que roben aquests lladres, ja que pel que demostra el visionat, sembla que el conductor no se n’ha adonat o ho farà quan els autors del crim ja han desaparegut una altre cop a la carretera, buscant la propera àrea de servei per repetir l’operació.