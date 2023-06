Un miner va avisar abans de l’accident a Súria que havia caigut una pedra de 20 quilos

La tragèdia de la mina de Súria podria haver-se evitat segons la informació que ha avançat El País i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies. Un miner experimentat hauria avisat hores abans de l’accident mortal que va posar fi a la vida de tres geòlegs que el sostre era inestable perquè havia caigut una pedra de vint quilos a pocs metres. Segons el sumari de la causa, a la que ha tingut accés l’ACN, el treballador va deixar aquesta informació escrita en una pissarra, concretament “Ull amb el sostre”, però els tres geòlegs no la van veure perquè ja eren dins de la mina. En aquest sentit, l’advocada de les famílies de dues víctimes, Nereida Crespo, ha assegurat a l’ACN que existeixen “negligències greus”.

Fonts del Departament d’Empresa han explicat a l’ACN que la subdirecció de Mines va obrir el passat 12 de maig un expedient informatiu a l’empresa de la mina per determinar si hi va haver o no negligència. Aquest expedient podria acabar sent sancionador si es demostra que hi va haver negligències. Per ara només s’ha sol·licitat informació.

L’accés a la mina de Súria, on hi ha hagut un accident amb tres morts / Q.S.

L’advocada de les famílies assegura que “s’hauria pogut evitar” l’accident

Paral·lelament, el jutjat de Manresa ha obert una investigació per esclarir les responsabilitats d’aquest accident mortal. Els fets van succeir el passat 9 de març i l’accident va provocar les morts de tres geòlegs de 28, 29 i 31 anys en ser sepultats per una roca d’1,9 tones. El sumari de la causa recull que hi va haver errors de comunicació i en les mesures de seguretat. L’advocada de dues de les famílies creu que segons el sumari l’accident “s’hauria pogut evitar si s’haguessin pres les mesures adequades, tant de prevenció com de comunicació”. Segons Crespo els tres geòlegs van entrar a la galeria “sense tenir coneixement de la incidència que havia passat al torn anterior i, per tant, desconeixent la inestabilitat de la galeria i el risc que això suposava”.

A banda, l’informe intern que va elaborar l’empresa ICL, l’explotadora de la mina, conclou que l’accident va ser “imprevisible” i que “no hi havia cap senyal que la paret del sostre, en el punt de l’esllavissada, fos inestable”. Això no obstant, l’informe reconeix un “error de comunicació”, ja que el torn de nit havia avisat d’una incidència en el sostre d’una zona propera, a uns 8 metres, informació que no va arribar als geòlegs.