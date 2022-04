Una menor de 14 anys, assassinada a ganivetades pel seu veí

La policia ha trobat morta amb clars signes de violència una menor de 14 anys a Oviedo (Astúries). Després de rebre una trucada dels veïns a primera hora de la tarda, la policia nacional ha trobat la menor a un pis del barri de Vallobín. Els veïns han avisat en veure un rastre de sang que arribava fins el primer pis. A l’habitatge, situat al carrer Vázquez de Mella, també hi han trobat un home de trenta anys ferit de gravetat. Poc després l’han detingut com a presumpte autor de l’assassinat, tot i que el mòbil del crim encara no està clar.

Aquest home detingut és un veí de la víctima que ha estat traslladat en ambulància a l’Hospital Universitari Central d’Astúries en condició de detingut. La jutgessa ha decretat el secret de sumari sobre les actuacions, pel que de moment no s’oferirà informació oficial sobre la investigació que ha començat aquesta tarda a dos quarts de cinc, quan s’ha descobert el cadàver. Aquest home sospitós de l’assassinat residia al primer pis de l’edifici on s’ha trobat la víctima, tres pisos sota de la residència familiar de la menor.

Segon assassinat d’un menor a ganivetades en les últimes hores

Aquest és el segon assassinat d’un menor a ganivetades que s’ha conegut en les últimes hores. El primer va succeir diumenge, quan un home de 47 anys va matar el seu fill de 10 anys a Sueca, al País Valencià, en un clar cas de violència vicaria. La policia espanyola va rebre una trucada d’emergència de la mare, que havia anat a casa del pare -amb qui tenia una ordre d’allunyament vigent- per recollir el seu fill. En arribar ningú responia, pel que va trucar a la policia, que finalment va trobar el cadàver del nen i va detenir el pare.