Troben a 1.500 km el cotxe de luxe robat per un estafador que suplantava un jugador de bàsquet

Els propietaris de l’Audi R8, robat ara fa unes setmanes per un estafador que es feia passar per un jugador professional de bàsquet, han localitzat el seu cotxe a Itàlia, a uns 1.500 km de Tarragona, el lloc d’on va endur-se el luxós vehicle. Concretament, està en mans de la policia de Rímini, localitat situada al nord-est d’Itàlia a la regió d’Emília-Romanya. Els amos del cotxe, que són els administradors d’un concessionari de Tarragona, el van poder localitzar gràcies al fet que els va contactar l’amo d’un hotel que també va ser estafat pel mateix home.

Concretament, l’home va trucar al taller Autopinturas Jama de Tarragona. Així ho explica una treballadora de l’establiment, Raquel Fernàndez, en declaracions a El Món. El propietari de l’hotel, en ser estafat per l’home que es va fer passar per l’exjugador del Madrid de bàsquet Khadim Sou, va trobar la notícia publicada per aquest diari, i immediatament es va posar en contacte amb la concessionària.

Audi R8 robat a Tarragona

Problemes amb els documents

Un cop els propietaris del concessionari van saber de la localització del cotxe, van anar cap a Itàlia a cercar-lo, ja que els Mossos d’Esquadra els havien dit que només calia que portessin la seva documentació i els papers del vehicle i els el retornarien immediatament. No va ser així: el cotxe està en bon estat però en mans d’un jutge, i la policia els va demanar que tornessin a casa i traduïssin els papers a l’italià. Només la traducció ja els va costar 800 euros i, ara mateix, estan esperant que les autoritats italianes es posin en contacte amb els propietaris.

Una història que s’origina al juliol

El concessionari de Tarragona té una sèrie de cotxes per vendre, i segons explica la treballadora, l’estafador es va posar en contacte amb el seu cap afirmant que li agradava molt un cotxe en concret. Per això, el dia 19 de juliol, l’home va anar a la concessionària per veure el cotxe i provar-lo, i va assegurar que era l’exjugador del Madrid de bàsquet Kharim Sow.

L’estafador va quedar-se el cotxe a amb tota normalitat. “Va ser un procès normal que faria qualsevol persona”, explica la Raquel Fernàndez. De fet, va ensenyar fins i tot la quantitat de diners que tenia al banc, amb l’objectiu de voler fer entendre als treballadors de la concessionària que allò era real.

El problema va arribar quan l’estafador va avisar la concessionària que els arribaria la transferència uns dies més tard, argumentant que el seu banc no és de l’estat espanyol. Tot i això, l’estafador havia ensenyat el DNI i com s’havia fet la transferència a la concessionària tarragonina. Raquel Fernández explica que passaven els dies i no rebien els 43.000 euros de la venda el cotxe, i aleshores van començar a buscar el nom d’aquest suposat jugador. Mirant amb deteniment el DNI, van veure que realment es deia Kharim Kane Touré. L’alarma va saltar del tot quan van veure una notícia del diari valencià La Provincias que explicava que havien arrestat un home que es feia passar per un exjugador de bàsquet del Madrid per no haver de pagar 1.300 euros de consumició de cava i vodka.

Durant el viatge a Itàlia per intentar anar a recuperar el cotxe, l’home que es feia passar pel jugador de bàsquet encara va fer un altre intent i va voler “extorsionar” els propietaris del cotxe, als quals exigia 4.000 euros a canvi de tornar-los el vehicle: un pacte fals, perquè ell ja no el tenia. Fernández explica que Kharim Kane Touré acumula més d’una trentena de denuncies i té antecedents.