Troben un cadàver en un vehicle enfonsat al pas de barques de Miravet

Descobriment esgarrifós a Miravet. Els equips d’emergències han localitzat aquest diumenge al matí el cadàver d’un home en un vehicle enfonsat al pas de barques de Miravet, a la Ribera d’Ebre. Ha estat cap a les 11 del matí que emergències ha rebut l’avís que hi havia un cotxe submergit al riu Ebre, a la zona de lo Pas de Barca, que connecta la C-12 i la TV-3023. Els Bombers de la Generalitat hi han enviat dotze dotacions terrestres i una unitat subaquàtica del GRAE, que han confirmat la presència d’un cadàver al seient del cotxe. Els Mossos d’Esquadra s’hi han desplaçat poc després amb diverses patrulles i una unitat subaquàtica que haurà de recuperar el cadàver i posteriorment treure el cotxe de l’aigua. Encara no es coneix com s’ha produït el que se suposa que és un accident i quines són les causes de la mort del cos que s’ha trobat al vehicle.

Més informació en breu