Un entrenador de futbol detingut dos cops per almenys 6 agressions sexuals a menors

Els Mossos d’Esquadra investiguen l’excoordinador de futbol infantil de la Unificación Club de Futbol (UCF) de Santa Perpètua de la Mogoda per sis agressions sexuals a esportistes de l’entitat. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat fonts judicials a l’ACN, la majoria dels casos es van produir l’any passat i les víctimes són adolescents a partir de 14 anys. Un cas més antic, de fa una dècada, afecta una nena que tenia 10 anys. Només conèixer el primer cas, la junta de l’UCF va acomiadar el presumpte agressor. La policia no descarta que hi hagi més víctimes.

L’exterior del camp de futbol municipal on juga el Unificació Club de Futbol de Santa Perpètua de Mogoda, on s’investiguen agressions sexuals / ACN

El sospitós ha estat detingut dues vegades, una al gener quan es va destapar el primer cas i una segona a l’abril després que es coneguessin més denúncies. A principis d’any, una noia de 19 anys va denunciar l’excoordinador de futbol infantil per haver abusat d’ella quan en tenia 10. El seu germà era jugador del club i per això va tenir contacte amb l’agressor. Uns mesos després una nena que juga al club també el va denunciar i després de ser detingut per segona vegada van començar a aflorar més casos. Segons els Mossos, l’home aprofitava el seu càrrec per convèncer les noies a anar a casa seva amb l’excusa de veure vídeos.

Reunió amb les famílies del club

El club va organitzar aquest dijous una reunió amb les famílies i representants de l’Ajuntament i els Mossos per explicar el cas, com es van destapar els abusos i quines mesures s’han pres. L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, que no ha tingut coneixement del cas fins fa poc, ha anunciat que es vol personar com a acusació particular “per disposar de tota la informació del cas i oferir a les víctimes tot el suport”. El consistori ha posat a disposició de les víctimes els serveis municipals d’assessorament i ajuda per aquesta mena de casos.