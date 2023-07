Una incidència interromp la circulació de les línies R-13 i R-14

Les línies R-13 i R-14 tenen la circulació interrompuda per una incidència que s’ha detectat poc després de les cinc de la tarda. Així, la línia ferroviària Lleida-Barcelona està interrompuda entre les Borges Blanques i la Plana-Picamoixons. La incidència s’ha detectat entre Riu Milans i l’Espluga de Francolí, i segons ha informat Adif ja hi ha operaris treballant per restablir la circulació. L’empresa pública que gestiona la infraestructura, Adif, ha indicat que se solucionarà aquesta incidència “en el menor temps possible”, però per ara l’R-13 i l’R-14 no circulen i Renfe ha hagut de gestionar un servei alternatiu per carretera. La incidència no ha implicat haver de rescatar passatgers, donat que cap tren ha quedat aturat fora de les estacions.

Un usuari treu el cap en un tren de Rodalies aturat | Agència Catalana de Notícies (Albert Segura)