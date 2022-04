Virulent incendi a un magatzem de l’Hospitalet de Llobregat

Gran incendi en un magatzem de l’Hospitalet de Llobregat. Fins a vint dotacions dels Bombers, amb el suport de Bombers de Barcelona, estan treballant des de tres quarts de deu de la nit en un incendi que ha començat en un magatzem del carrer de Sort, segons han informat els bombers a través de les xarxes socials. Segons els bombers es tracta d’un gran incendi que està afectant la nau totalment i el sostre ha col·lapsat minuts després de començar el foc. Els efectius d’emergències treballen en l’extinció dels edificis d’habitatges del costat del magatzem per evitar que es propagui el foc.

Cap a les onze de la nit han informat que han aconseguit frenar la propagació de les flames cap a les façanes d’aquests altres immobles, però l’incendi no està ni molt menys estabilitzat. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha informat en un comunicat que s’ha desallotjat 28 persones dels edificis col·lindants a la zona afectada per tal d’evitar riscos d’inhalació de fum. Per ara no hi ha cap persona ferida i no s’han de lamentar víctimes.

Continuem treballant en l'extinció de l'incendi al magatzem de l'Hospitalet de Llobregat, però hem pogut frenar-ne la propagació cap a les façanes dels edificis d'habitatges.

En el dispositiu d'extinció hi tenim 20 dotacions #bomberscat i el suport @BCN_Bombers. — Bombers (@bomberscat) April 11, 2022

Incendi en una fàbrica de cadires de plàstic

Aquest mateix dilluns hi ha hagut un altre incendi a una fàbrica de cadires de plàstic a les Preses, a la Garrotxa. Els bombers l’han donat per controlat al vespre, mentre que el foc s’ha originat aquest migdia al pati exterior de la fàbrica. Hi han treballat fins a quinze dotacions, que encara no s’han retirat perquè estan ruixant la zona amb aigua per tal d’evitar que el foc torni a reviure. Encara queden alguns punts calents que s’estan refredant amb aigua per acabar-los d’apagar. Les flames han estat tan considerables que han obligat a tallar la C-152, tot i que a aquesta hora ja s’ha reobert i s’ha normalitzat la circulació. També s’ha hagut d’evacuar les empreses del costat de la fàbrica des d’aquest migdia, quan els bombers han rebut l’avís pel foc. Les flames han estat molt virulentes per la quantitat de plàstics que hi havia al pati de l’empresa, però no s’ha hagut de lamentar cap ferit.