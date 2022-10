Incendi forestal a la Torre de Claramunt: demanen el confinament d’una zona propera

Incendi forestal a la Torre de Claramunt, l’Anoia. El foc, que s’ha declarat aquest diumenge a la tarda, ha obligat a demanar el confinament de la urbanització de les Pinedes de l’Armengol. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís del foc a les 14.56 hores i a la zona hi han enviat 17 dotacions dels Bombers, sis d’elles aèries. Per ara les flames tenen una intensitat baixa i els efectius estan treballant en dos flancs simultàniament perquè no vagi més enllà. La urbanització propera no corre massa perill perquè hi ha una franja de seguretat entre el bosc i les cases, pel que els bombers no estan preocupats per la seguretat dels habitatges. “No us acosteu a la zona propera a l’incendi. Cossos operatius treballant-hi”, ha demanat aquest dissabte Protecció Civil a través de les xarxes socials.

“Inversió milionària” en gestió de boscos

El passat mes d’agost el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va anuncia més mesures per prevenir els incendis a través d’una “inversió milionària” en tasques de gestió de boscos. “Els incendis es combaten a l’hivern”, va dir Elena en aquella ocasió. El conseller d’Interior va assegurar que el “canvi climàtic existeix” i que a causa de les altes temperatures dels últims mesos s’han pogut veure molts més focs. Aquest estiuet de la tardor ha contribuït en aquest cas a l’incendi a la Torre de Claramunt. El conseller d’Interior va lamentar llavors que segons les dades que té la conselleria, 9 de cada 10 incendis són provocats per alguna classe d’acció humana. En el cas de l’incendi forestal a la Torre de Claramunt no se sap encara què ha causat el foc, tot i que també podria ser provocat, ja que les temperatures no són tan altes com per pensar que l’incendi ha estat causat per això.