Un home mor després de rebre un tret al cap al mig del carrer

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’home que va rebre un tret al cap al mig del carrer a Santa Coloma de Gramenet. La policia catalana ha informat que la víctima, que va ser traslladada a l’hospital Germans Trias i Pujos de Badalona, no va poder sobreviure a les ferides i va morir poques hores després. El tiroteig va tenir lloc cap a les 16.00, quan els Mossos va rebre un avís per un home ferit al carrer, al barri de Riu Nord de Santa Coloma.

Els investigadors encara intenten determinar la seqüència dels fets, però tot sembla indicar que l’home va rebre un únic tret al cap i l’agressor, que encara no ha pogut ser identificat, va escapar. Segons avança ElCaso, l’home va ser tirotejat davant d’un taller mecànic i l’autor del tret va utilitzar un cotxe amb plaques estrangeres per fugir cap a la ronda de Dalt. Malgrat els controls instal·lats per la policia catalana, no se l’ha pogut localitzar.

Tercer tiroteig mortal

És el tercer tiroteig mortal que es registra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en els últims mesos. A finals de novembre, un pistoler va disparar per l’esquena un home al barri de Serraperera de Cerdanyola del Vallès. Els Mossos d’Esquadra sospiten que es tracta d’una revenja. Els serveis d’emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. L’home va ser tirotejat quan tornava a casa després de deixar el seu fill a l’institut.

Uns dies abans, un altre home va ser tirotejat al mig del carrer al barri de Sant Joan Baptista de Sant Adrià de Besòs. La víctima –que després es va saber que era Valentín Moreno, conegut com l’assassí de la Vila Olímpica– va ser atacat per l’esquena i rebre dos trets a la nuca, a prop de l’orella. Diversos testimonis van explicar que el pistoler anava en bicicleta i va aprofitar el factor sorpresa per agafar Moreno desprevingut. Posteriorment va fugir a peu, deixant l’home al carrer.