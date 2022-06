Presó per l’home que va escanyar la seva àvia fins assassinar-la

El crim de Sant Gregori ha tingut una certa reparació aquest dimarts. El jutjat d’instrucció 2 de Girona ha decretat presó comunicada i sense fiança per a l’home que va matar la seva àvia de 90 anys a Sant Gregori. L’home la va matar escanyant-la al lavabo i té una causa oberta per assassinat. Els fets van passar el 23 de juny al matí, quan l’home de 37 anys va discutir-se amb l’anciana i la va escanyar a un dels lavabos de l’habitatge fins a matar-la.

Un cop morta l’home va anar a l’hospital Santa Caterina, on va dir que es trobava malament i el van ingressar. Un cop ingressat va explicar la baralla i els Mossos el van detenir un cop va rebre l’alta. L’home ha admès tots els fets fins a tres vegades: una a comissaria, una al jutjat i l’última durant la reconstrucció dels fets que s’ha fet aquest dimarts.

Ordre d’allunyament de l’anciana

El detingut no tenia una bona relació amb la seva àvia. Familiars seus han explicat als Mossos que s’hi presentava per discutir-se amb ella fins al punt que els veïns trucaven als Mossos. Fins i tot va tenir una ordre d’allunyament durant un temps.

L’assassí no vivia en aquesta casa sinó a Sils, on tenia un pis que li pagava la mare per tal que estigués allunyat del domicili familiar. No té feina i té antecedents psiquiàtrics. Actualment s’estava medicant.

La reconstrucció dels fets

El crim va tenir lloc entre les 9 i les 10 hores del 23 de juny. L’altre nét de la morta va trobar el cos de l’anciana estés a terra ja sense vida. Va trucar als sanitaris, però no van poder fer res més que certificar la seva defunció. En un principi no semblava que tingués signes de violència, però de seguida es van encendre les alarmes per un avís de l’hospital. L’home tenia esgarrapades a les mans i va dir que s’havia barallat amb l’àvia, el que va fer que resoldre el cas fos tan fàcil com sumar dos i dos.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos a Girona es va fer càrrec de la investigació i poc després l’autòpsia de l’anciana va confirmar el crim. Els forenses van assenyalar que la dona havia mort estrangulada i els Mossos van detenir el nét.