Un grup de hackers roba 8 milions d’euros a entitats públiques de Catalunya

Un grup de hackers ha robat fins a 8 milions d’euros a 25 entitats públiques catalanes entre les quals hi ha ajuntaments, consells comarcals i hospitals. Ho ha avançat aquest diumenge La Vanguardia, que assegura que la banda es va apropiar més de mig milió d’euros del Servei Català de Trànsit, 498.620 de l’Hospital de Sant Pau, 544.320 de l’Ajuntament de Viladecans i 481.403 euros del Consell Comarcal del Baix Ebre. El diari ha tingut accés a un informe dels Mossos d’Esquadra que així ho constata i que ja s’ha emès al jutjat d’instrucció 5 de l’Audiència Nacional. Es tracta d’una macrocausa que investiga aquesta organització internacional.

El truc dels estafadors era fer-se passar per proveïdors. Enviaven un correu a l’entitat que volien robar i canviaven el compte per abonar la prestació. Així, imitava el logotip i el compte de correu per reclamar el pagament de les factures i un cop se’ls feia la transferència els canviaven de compte perquè fos difícil seguir el rastre. Obtenien la llista de proveïdors a través del portal de transparència.

El Centre Mèdic Delfos va denunciar que li suplantaven l’identitat

La investigació va començar el juliol del 2020, quan el Centre Mèdic Delfos va denunciar que algú els suplantava la identitat i feia cobraments al seu nom. Després la Mutua Universal Mugenat va posar la mateixa denúncia, on deia que havia rebut un correu de Delfos indicant un canvi de compte. Aquesta Mutua va fer pagaments als estafadors per valor de 625.536 euros en dos mesos. Després els Mossos van detectar que els hackers transferien els diners a comptes de Budapest. La policia i les entitats bancàries van bloquejar els comptes però només van poder immobilitzar la meitat dels diners.

Una altra de les grans estafes va afectar el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, que va pagar a un suposat proveïdor de neteja 600.000 euros. Aquests diners no s’han pogut recuperar perquè ja van ser transferits a Romania. Això mateix li va passar a Agrovial, que suposadament va reclamar 56.000 euros a Aigües de Reus i en realitat eren els hackers. També li va passar a l’Ajuntament de Molins de Rei, que va transferir 62.900 euros pel servei de neteja i el de Begur 127.000 a la suposada empresa de recollida d’escombraries. L’Ajuntament de Viladecans va abonar al compte dels estafadors 544.000 euros pensant que ho feia a l’empresa que prestava els serveis d’atenció domiciliària