FGC preveu restablir dimecres al matí el servei entre Sant Boi i Molí Nou

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) preveu restablir durant el matí de dimecres el servei de la línia Llobregat-Anoia al tram entre Sant Boi i Molí Nou, interromput des de dilluns a les sis de la tarda per un xoc de trens que va comportar la mort d’un maquinista, 9 hospitalitzats i 77 ferits més de caràcter lleu. FGC ha anunciat que restablirà totalment el servei a la línia un cop acabi de retirar els dos trens i de revisar la infraestructura. Segons les previsions de la companyia, les tasques per retirar els dos trens acabaran aquesta nit. Des del moment del sinistre, el tram entre les estacions de Molí Nou i Sant Boi s’ha cobert amb servei alternatiu per carretera, informa l’agència ACN.

Els Mossos d’Esquadra, amb l’ajuda dels tècnics de Ferrocarrils de la Generalitat, estan investigant les causes del descarrilament que aquest dilluns a la tarda va costar la vida a un maquinista de la companyia i va deixar una vuitantena de ferits, nou dels quals van haver de ser traslladats a diferents hospitals. FGC ha informat que la línia Llobregat-Anoia continua tallada mentre es retiren els dos tres involucrats a l’accident i ofereixen un servei alternatiu per carretera entre Sant Boi de Llobregat i Molí Nou. Segons la presidenta d’FGC, Montse Subirós, les nous persones hospitalitzades ja han rebut l’alta.

Es desconeixen les causes del xoc

De moment encara es desconeixen les causes del xoc entre un tren de mercaderies que va descarrilar i va impactar contra un comboi de passatgers d’FGC. Les primeres investigacions apunten a diverses hipòtesis: un defecte del carril, un problema mecànic al tren de mercaderies –construït el 1990– o que el tren circulés per sobre la velocitat permesa en aquell tram. Diversos maquinistes havien alertat que no estava en condicions òptimes de circulació, segons va avançar RAC1.