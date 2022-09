Ferida greu una boletaire en caure per un marge a Toses

Accident a Toses. Una dona que buscava bolets aquest diumenge en aquesta localitat del Ripollès ha caigut per un marge i ha acabat ferida de gravetat. Segons han explicat fonts dels Bombers de la Generalitat a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la boletaire ha caigut per un marge d’uns quatre metres i ha perdut momentàniament la consciència en caure i donar-se un cop al cap. Ha calgut un gruatge per poder rescatar-la. Els fets han passat aquest matí a les 11:12 hores i els Bombers hi han enviat quatre dotacions terrestres.

Entre aquestes dotacions hi havia el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), una unitat terrestre del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i un helicòpter medicalitzat. Un cop rescatada gràcies al gruatge, la ferida ha estat traslladada pel cos d’emergències mèdiques a l’Hospital Josep Trueta de Girona. El seu estat és greu perquè la caiguda ha estat molt forta. Per ara no ha transcendit l’edat d’aquesta boletaire ni com ha caigut exactament per aquest marge.

Els Agents Rurals demanen precaució als boletaires

Catalunya té una llarga tradició boletaire que es repeteix cada tardor i que cada cop atrau més persones. Davant l’inici d’una temporada de bolets que s’espera bona, els Bombers estan preocupats perquè cada any es requereixen més els seus serveis per buscar boletaires perduts o accidentats a la muntanya. La majoria de serveis es necessiten a l’octubre, quan més gent busca bolets perquè és el millor moment de la temporada. En aquest marc, just abans que comenci la temporada, els Bombers estan difonent informació sobre les mesures de seguretat que cal seguir al bosc perquè no acabi amb un mal tràngol com el que ha patit la boletaire accidentada aquest diumenge.

