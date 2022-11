L’exmilitar que va difondre dades de la víctima de la manada esquiva la presó

Un exmilitar barceloní ha estat condemnat a dos anys de presó per haver difós dades personals de la víctima de la manada de Pamplona a través d’un fòrum d’internet. L’home ha estat jutjat aquest dimecres anys després que es produïssin els fets i finalment ha acceptat la rebaixa que li ha ofert la fiscalia perquè implica que no entrarà a la presó perquè no supera els dos anys de condemna. Inicialment demanaven tres anys de presó que han acabat sent dos, una multa de 1.320 euros i una indemnització de 20.000 a la víctima. Aquest militar és veí d’Horta-Guinardó, té quaranta anys i és un exmilitar amb antecedents.

Durant la fase d’instrucció es va defensar dient que només havia penjat a un fòrum una captura de pantalla d’una altra pàgina web pública i els seus advocats van demanar l’absolució. Ara bé, devia tenir certa consciència que el que feia era un delicte perquè per fer-ho va fer servir el wifi d’una veïna enlloc del seu.

Va publicar fins i tot una foto de la noia violada

Així, els delictes pel qual ha estat condemnat són un contra la integritat moral i un per la revelació de secrets, amb els atenuants de drogoaddicció i dilacions indegudes. L’exmilitar barceloní va publicar en un fòrum d’internet el nom, cognoms, DNI, data de naixement, lloc de residència, universitat i fins i tot una foto recent de la noia que va ser brutalment violada als Sanfermines del juliol del 2016 per la coneguda com manada de Pamplona. Inicialment la fiscalia i l’acusació particular i popular li demanaven tres anys de presó, 6.000 euros de multa i 5.000 d’indemnització a la víctima que han quedat en dos, 1.320 euros i una indemnització de 20.000. El seu advocat va renunciar a la defensa després de demanar l’absolució.