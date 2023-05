Els Mossos d’Esquadra han desarticulat una banda d’estafadors especialitzats en enganyar restaurants que han furtat 182.000 euros a una cinquantena de restaurants de Catalunya. Els dos detinguts, de 30 i 50 anys, han ingressat a presó acusats d’estafa continuada i pertinença a grup criminal. La policia catalana considera que els dos estafadors eren el líder d’una banda i el seu subordinat i els va detenir després de dos escorcolls a Barcelona i Badalona el passat 10 de maig.

La investigació es va posar en marxa el setembre de l’any passat. Els Mossos van rebre dues denúncies d’estafa en dos restaurants de Sitges (Garraf). Els delinqüents havien fet servir el mateix número de telèfon per fer-se passar per treballadors d’una companyia elèctrica i reclamar un deute inexistent de 3.000 euros. Els investigadors van estirar el fil i van començar a trobar casos similars a altres ciutats de Catalunya.

Imatge d’arxiu dels Mossos d’Esquadra / Europa Press

Un camaleó amb grans dots de persuasió cometia les estafes

Els presumptes estafadors sempre feien servir el mateix de guió de trucades i obtenien grans beneficis cada vegada que un restaurant picava. La persona que trucava sempre era la mateixa i utilitzava els seus grans dots de persuasió per enredar el seu interlocutor. De fet, simulava tons de veu diferents i es feia passar per una dona quan li convenia per no aixecar tantes sospites.

A mesura que avançava la investigació, els agents van poder identificar el responsable de la banda. Es tracta d’un home amb 16 antecedents policials per estafes similars entre els anys 2011 i 2014 i pels quals ja havia estat a presó. El seu còmplice s’encarregava de treure els diners en efectiu en caixers i buscava testaferros per intentar confondre la policia. Finalment, els Mossos van aconseguir una autorització del Jutjat 1 de Vilanova i la Geltrú i van realitzar dos escorcolls en els quals, a més de detenir els dos estafadors, van recuperar més de 14.000 euros en metàl·lic i diversos sistemes electrònics.