Un empresari italià mor esclafat per 25.000 formatges

Un empresari italià ha mort esclafat per 25.000 formatges Grana Padano a Itàlia. Li van caure a sobre quan es va trencar un prestatge automàtic del magatzem on els guardaven. Van rodolar fins a esclafar-lo i provocar-li la mort pel pes dels formatges. Tot això va succeir a les proximitats de Bergamo, a prop de Milà.

La família de l’empresari va denunciar la seva desaparició i després d’una recerca que va començar el diumenge a la nit el van acabar trobant, sepultat pels 25.000 formatges. L’empresari era Giacomo Chiapparin, de 75 anys, i la seva mort es va produir per l’efecte dominó dels formatges en rodolar pels prestatges.

La policia va iniciar la investigació per esclarir les causes de la mort i va descobrir un error en el sistema que permet moure els formatges. Chiapparin estava utilitzant precisament aquest mecanisme per moure les rodes de formatge en el moment que va col·lapsar el prestatge i tots els Grana Padano li van caure al damunt.

L’efecte dominó dels prestatges va provocar-li la mort pel pes dels formatges

El primer prestatge que va caure va ser el més proper al sostre. Va provocar un efecte dominó i van anar caient un prestatge rere l’altre fins que l’empresari, que no va tenir temps de sortir de la cambra, va morir sepultat. Va costar localitzar-lo entre els formatges. De fet, les esperances de trobar-lo viu van desaparèixer poques hores després de la denúncia de la desaparició, ja que era molt improbable que hagués sobreviscut al pes dels formatges.

Pe rescatar el seu cos sense vida es va necessitar la intervenció d’una vintena d’efectius entre els quals hi havia bombers i equips d’emergències. Tots ells van explorar la finca de dos mil metres quadrats fins que van trobar la cambra on havia quedat sepultat.