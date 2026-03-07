Un equip de 15 Bombers de la Generalitat mantindran l’operatiu de recerca del conductor d’una furgoneta desaparegut el passat divendres a la tarda, al riu Mogent, a Llinars del Vallès en plena borrasca Regina. El cap de l’operatiu, el sotsinspector Héctor Serrat, ha detallat que “les possibilitats que dona la llum” implica que s’ha de reduir durant la nit l’operatiu de 45 a 15 efectius.
Durant tota la tarda els equips dels Bombers han cercat la persona desapareguda entre el mar i el punt on l’aigua va arrossegar el vehicle amb un total d’11 binomis de bombers “treballant sobre el terreny”, les unitats canines i els drons. La recerca, a més, ha comptat amb el suport d’un helicòpter que ha volat “des de la desembocadura” resseguint el recorregut del riu Besòs fins a Llinars del Vallès. “S’ha seguit tot el perímetre de l’aigua”, ha destacat Serra que ha afegit que en alguns casos diversos efectius s’han submergit “quan hi ha indicis que hi ha una acumulació” en el decurs del riu. El sotsinspector dels Bombers ha recordat que els treballs dels Bombers són molt delicats, ja que el nivell del riu Mogent s’ha mantingut “alt” i això ha dificultat els treballs dels Bombers.
Sense indicis del conductor
Serra ha destacat que durant la jornada d’aquest dissabte s’ha trobat “roba i objectes” però no s’ha pogut identificar que fossin del conductor desaparegut. De fet, el cap de la intervenció ha assenyalat que l’operatiu d’avui ha estat “sense més novetats” i es preveu que aquest diumenge els Bombers repliquin “el mateix dispositiu” amb el mateix nombre d’efectius desplegats i amb el mateix radi d’acció desplegat. Serra, a més, ha afegit que “és evident” que la persona es trobava a l’interior del vehicle i “ha d’estar en el decurs del riu”.