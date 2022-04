Dues persones moren atropellades a Tarragona

Dues persones han mort aquesta nit en un atropellament a l’AP-7 a Tarragona després d’una col·lisió entre diversos vehicles. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 22.28 hores. Per causes que encara s’investiguen, diversos vehicles van xocar al quilòmetre 243 i després dues persones van ser atropellades. Una tercera persona va resultar ferida greu i va ser traslladada a l’Hospital Joan XXIII. Amb aquestes ja són 49 les persones que han mort en accident de trànsit a les carreteres interurbanes a Catalunya aquest any, cinc aquest cap de setmana. A més, ja són 9 les persones que han mort atropellades, quan durant tot el 2021 van ser 14.

El Servei Català de Trànsit fa una crida a la prudència i recorda que en autopistes i autovies està prohibida la circulació de vianants. En cas d’accident, avaria o una altra emergència (com auxiliar altres conductors) cal portar l’armilla reflectant. Arran de la incidència es van activar nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies medicalitzades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). L’AP-7 ha estat tallada gairebé fins a les tres de la matinada.

Morts en un accident frontal a Moià

D’altra banda, dues persones han mort aquest dissabte al matí en un xoc frontal a la carretera N-141C a Moià, al quilòmetre 21. Per causes que encara s’estan investigant, sobre les 11.23 hores dos turismes han xocat i han mort dos dels ocupants d’un dels vehicles i una altra persona ha resultat ferida molt greu. Els difunts són una veïna de Castellterçol (Moianès) de 29 anys, C.G.P., i d’un home de 19 anys, F.C.M., veí de Múrcia. Del segon vehicle, hi hagut un persona ferida menys greu. Ambdós ferits han estat traslladats a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

L’accident ha obligat a activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La carretera ha estat tallada fins a les 16.00 hores. Un total de 47 les persones han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes aquest any.