Dos nens morts i desenes d’intoxicats a França per menjar pizza congelada

Dos nens han mort i desenes més s’han intoxicat a França després de menjar una pizza congelada de la marca Buitoni, en concret la versió Fraîch’Up, que només es comercialitza al mercat francès. Segons les autoritats sanitàries franceses, la massa de la pizza hauria estat contaminada pel bacteri Escherichia coli –més conegut com a E. coli–, que normalment només provoca símptomes lleus com diarrea, però que en ocasions puntuals poden ser molt greus.

“Les anàlisis epidemiològiques, microbiològiques de i traçabilitat han confirmat la relació entre diversos casos i el consum d’aquest producte de la marca Buitoni contaminat amb el bacteri Escherichia coli”, han dit en un comunicat recollit per la premsa francesa. Fins ara s’han notificat almenys 75 casos en menors d’edat, amb una mitjana de set anys. La intoxicació ha estat generalitzada a tot el país, ja que s’han registrat casos en 12 de les 13 regions metropolitanes.

Vendes limitades a França

Les autoritats franceses han ordenat la retirada de totes les pizzes sospitoses de contenir el bacteri, però mentrestant han demanat a la població que no comprin productes de la marca afectada per precaució. Fonts de Buitoni han confirmat a la SER que l’afectació “es limita a les pizzes Fraîch’Up”, que es produeixen a França i estan destinades al mercat francès, per la qual cosa insisteixen que cap lot del producte ha estat venut fora del país.

La notícia és un cop dur per a Buitoni i la seva matriu, Nestlé, ja que es calcula que la marca ven una pizza cada dos segons a França. Les autoritats sanitàries han demanat a la població que no consumeixin pizzes de la varietat afectada i han recordat que és vital visitar un metge si després de menjar una de les pizzes contaminades apareixen símptomes d’alerta evidents com diarrea, dolor abdominal o vòmits, però també si presenten altres símptomes menys clars com fatiga, pal·lidesa o problemes per orinar.