Dos nens en estat greu després d’ofegar-se en piscines de Tortosa i Freginals

Nova jornada tràgica a les platges i piscines catalanes. Dos menors estan hospitalitzats a hores d’ara en estat menys greu després d’haver-se ofegat en piscines de Tortosa i Freginals. El primer cas ha estat el d’un nen de set anys que s’ha ofegat en una piscina particular de Tortosa. L’avís s’ha rebut a les 9.58 hores i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha traslladat a l’hospital Joan XXIII de Tarragona d’urgència. El segon cas s’ha produït una mica més tard, a les 11:08 hores a les piscines municipals de Freginals, al Montsià. Una nena de nou anys s’ha quedat surant a l’aigua i el socorrista de la instal·lació l’ha rescatat i possiblement li ha salvat la vida. La menor ha estat traslladada en ambulància a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Jornades tràgiques a les platges catalanes

Aquest dimarts va ser un dia tràgic a les platges catalanes. Un home de 79 anys i nacionalitat francesa va morir ofegat a la platja de l’Arenal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, al Baix Camp. El socorrista de la platja, avisat per un banyista que va veure la víctima, hauria tret l’home de l’aigua cap a la sorra i hauria iniciat les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Les emergències, però, no van poder fer res per salvar-li la vida i finalment va morir.

També aquest dimarts un home de 70 anys de nacionalitat francesa va morir en una petita cala a prop de la platja de l’Estany Podrit a l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre. L’avís es va rebre cap a les cinc de la tarda, quan un testimoni va informar que havien tret fora de l’aigua un home que estava surant a l’aigua inconscient. Tampoc no es va poder fer res per salvar-li la vida.