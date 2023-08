Dos detinguts per intentar robar amb un curiós mètode a Mollet del Vallès

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 4 d’agost dues persones que feien servir un curiós mètode a Mollet del Vallès. Es tracta d’un home de 40 anys i una dona de 47 que van intentar robar 3.000 euros amb el mètode de la punxada de roda falsa. Pels voltants de les 11.00 hores del matí, la víctima acabava de treure els diners d’un caixer automàtic del centre de Mollet i els havia guardat a la guantera del cotxe. Va ser llavors quan els lladres li havien picat al vidre avisant que tenia una roda punxada. En baixar del cotxe per atendre l’avís, les dues persones van intentar agafar els 3.000 euros guardats a la guantera, però sense èxit.

La víctima del succés va alertar ràpidament el cos dels Mossos d’Esquadra i va fer una descripció molt precisa dels dos assaltants. De fet, recordava que un d’ells tenia un bony al coll i l’altre portava una armilla reflectant de color groc fluorescent. Aquests detalls que va facilitar al cos de policia de Catalunya va permetre als agents iniciar una investigació per la qual van aconseguir detectar qui eren els assaltants i acabar-los detenint. Una patrulla de paisà va iniciar una recerca per la zona i va localitzar un vehicle amb un ocupant que coincidia plenament amb una de les descripcions facilitades. Els agents van observar com el conductor portava un auricular a l’orella i, a més, van comprovar que el titular del vehicle tenia antecedents. Dos indicis que els van permetre lligar caps.

Dues patrulles dels Mossos d’Esquadra en una imatge d’arxiu / Europa Press

L’actuació

En aquell moment, però, tot i els indicis, els agents no van actuar. Va ser quan una dona va pujar al vehicle que els Mossos van decidir actuar. En el registre del cotxe van trobar un perfum sostret, tornavisos, una navalla, una emissora i altres eines per utilitzar en els robatoris, així com diverses peces de roba i ulleres. Llavors, en aquell moment i amb les proves sobre la mà, els agents van detenir l’home i la dona com a presumptes autors d’un delicte de furt i danys.