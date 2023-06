Una dona mor a la feina i obliguen els companys a treballar al costat del cos

Una dona va morir la setmana passada en un call center del Grupo Konecta BTO ubicat al districte de San Blas-Canillejas, a Madrid. La Inmaculada es va desplomar mentre treballava. Tot i els esforços dels companys per reanimar-la, va acabar morint a la feina. El que no s’esperava ningú és que l’empresa obligués els treballadors a continuar agafant trucades amb el cos de la seva companya a terra. “Semblava una pel·lícula de terror de sèrie B”, explica el sindicat CGT.

Un altre sindicat, Unió Sindical Obrera, fa servir un símil molt semblant per explicar la situació que es va viure en aquella oficina. “Com si es tractés d’una pel·lícula de ficció, desgraciadament, els treballadors van tenir l’obligació de continuar fent la seva feina mentre la companya es trobava de cos present”, denuncien. També exigeixen a l’empresa que elabori un protocol perquè una situació així no es torni a repetir mai més.

GRAVÍSIMO. Según han publicado distintos sindicatos en la empresa de telemarketing KONECTA BTO, una trabajadora murió este martes en su puesto de trabajo, y la empresa obligó a la plantilla a seguir atendiendo llamadas con su compañera fallecida al lado. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/JVJBWJXV4M — IC Madrid (@IC_Madrid) June 15, 2023

Missatges d’alerta, incredulitat i indignació

Algun dels treballadors es va posar en contacte amb el sindicat per explicar el que estava passant i demanar consell. Per Whatsapp els arriba un relat surrealista. “Està tirada a terra i nosaltres agafant trucades”, els diu un dels empleats. “Esteu agafant trucades?”, demanen des del sindicat amb estupefacció per confirmar el que acaben de llegir. “Sí, ens diuen que continuem agafant trucades”, repeteix el treballador. La falta d’empatia de l’empresa i la poca preparació per reaccionar a un cas així han indignat tots els sindicats.

“No ens preparen per a aquestes coses i reaccionem sobre la marxa, tard i malament”, lamenten des del sindicat. Des d’UGT encara no entenen per què l’empresa no va decidir enviar els treballadors a casa perquè continuessin la seva jornada laboral a distància. El sindicat denuncia que els empleats de Konecta van estar treballant “més de dues hores” amb el cos de la seva companya a terra.