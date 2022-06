Una dona i els seus fills xarcuters esquarteren el marit i amaguen el cos

Assassinat de pel·lícula a Lomas de Zamora, a l’Argentina. Una dona ha estat detinguda després d’haver assassinat i esquarterat el seu marit amb l’ajuda dels fills. La dona va matar el seu marit i després va demanar ajuda als seus fills xarcuters per poder amagar el cos un cop esquarterat. La idea era que ningú sabés mai on havia acabat el marit i tot passés per una desaparició no forçada. Segons avança el diari argentí ‘Clarin’, van ser uns veïns qui van trobar dues cames enmig del carrer i van trucar a la policia.

Un cop van rebre l’avís va començar la investigació. Primerament van buscar entre les denúncies de desapareguts i gràcies a la filla del matrimoni van acabar enxampant aquesta dona. Un cop detinguda, va confessar que havia matat el marit després d’una discussió i que, en veure que no podria transportar el cadàver sola, va avisar els seus fills carnicers per tal que l’ajudessin a esquarterar el cos i amagar-lo per parts arreu de la ciutat.

Amagava les parts del marit per la ciutat

Després d’haver-lo assassinat i esquarterat, la dona va anar repartint les parts del cos del marit per diverses zones de la seva ciutat. No es pot dir ben bé que les amagués, ja que els veïns van trobar les dues cames enmig del carrer. Segons va confessar un cop detinguda a la comissaria, el cap de l’home està a un dels llacs de la ciutat. Li va lligar el cap a un maó per tal que no sortís a la superfície. També va intentar tirar les cames a diferents contenidors, però se les va deixar enmig del carrer.

La principal pista que van seguir els investigadors va ser una trucada de la filla del matrimoni, que va denunciar la desaparició després de rebre un missatge sospitós des del mòbil del pare. En aquest WhatsApp el pare li deia que marxava de casa i que canviaria el número de telèfon perquè ningú el trobés. Li demanava també que no el busqués. Tot plegat li va semblar molt estrany i va denunciar la desaparició. Gràcies a ella la policia ha resolt un cas de pel·lícula. Molts cops la realitat supera la ficció.