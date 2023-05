Detingut un jove per intentar matar dos menors a ganivetades a Tarragona

Els Mossos d’Esquadra han detingut un jove de 26 anys acusat de temptativa d’homicidi per haver intentat matar dos menors a ganivetades a Tarragona. Segons ha informat la policia catalana, quatre persones més han estat detingudes en el marc de la investigació, dos menors i dos adults. La investigació va començar després d’una baralla el passat 26 de febrer al carrer Vidal i Barraquer de Tarragona, en la qual dos menors van resultar ferits de gravetat amb arma blanca.

Després de les primeres perquisicions, els Mossos van esbrinar que l’agressió s’havia produït com a revenja per una baralla anterior dels dos menors amb un altre menor a qui havien atonyinat provocant-li lesions lleus. Aquest va avisar per telèfon un home, qui va arribar ràpidament amb patinet i va apunyalar els dos menors. El 28 de febrer la policia va detenir el menor que va trucar l’agressor i el va induir a venjar-se. El noi va passar a disposició de la Fiscalia de Menors de Tarragona i va ingressar en un centre, ja que també està acusat d’un delicte de trencament de condemna perquè tenia prohibit portar armes. A principis de maig es va detenir un altre menor per la seva relació amb el cas, però va quedar en llibertat amb càrrecs després d’haver passat a disposició de la Fiscalia.

Una patrulla dels Mossos d’Esquadra en l’escenari acordonat d’un crim / Europa Press

Les investigacions revelen un entramat criminal per distribuir droga

Les investigacions també van permetre identificar una dona de 33 anys –que tenia una relació amb el presumpte homicida– i un home de 67 anys que havia ajudat a encobrir l’agressió facilitant-los una finca on amagar-se. La dona, que mantenia una estreta relació personal amb l’agressor, està acusada de formar part d’un grup criminal que es dedicava a captar joves, alguns d’ells menors, per distribuir droga a Tarragona.

Un cop van tenir clar el paper de cadascú en l’agressió i en la trama de tràfics de drogues, els Mossos va fer dues entrades simultànies a Tarragona per localitzar els tres adults implicats. En el primer registra van participar-hi agents del Grup Especial d’Intervenció (GEI) i van detenir l’agressor i el familiar que l’havia ajudat a amagar-se. A les casetes on vivien hi van trobar dues carabines, un puny americà, una navalla de grans dimensions, droga i documentació.

Al segon registre van detenir la mare del menor que va incitar l’intent d’homicidi i van comissar haixix, MDMA, LSD i diners en efectiu. Els tres detinguts van passar a disposició judicial el dissabte i el jutga va decretar l’ingrés a presó de l’autor del doble apunyalament i llibertat amb càrrecs per als altres dos.