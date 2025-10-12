Detingut a Granollers un home buscat a França per deixar una persona en coma

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat dilluns a Granollers (Vallès Oriental) un home buscat a França per una agressió denunciada el desembre del 2024. L’acusat havia estat identificat com el possible autor d’un homicidi en grau de temptativa denunciat a la ciutat de Canes, a la Provença. La víctima va quedar greument ferida, i encara estaria hospitalitzada i en coma, malgrat que han passat més de 10 mesos dels fets. Els agents dels Mossos d’Esquadra que van efectuar l’arrest van identificar el detingut en el punt quilomètric 132 de l’autopista AP-7 la nit de diumenge a dilluns, passada la 1 dela matinada.
L’agressió es va produir el passat 20 de desembre, en ple carrer. Llavors, l’acusat hauria presumptament agredit la víctima fins a deixar-la en coma. La persona agredida va ser trobada nua i greument ferida al mateix carrer, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra. A més de l’agressió, que s’eleva a homicidi en grau de temptativa, l’home també té una ordre de detenció per pertinença a una organització criminal.
Diverses detencions
Aquesta setmana ha estat especialment activa per als Mossos d’Esquadra, amb diverses detencions de casos de perfil alt. Sense anar més lluny, el passat dimecres es va produir l’assassinat en ple carrer d’un agent a mans del seu sogre, de 78 anys. L’acusat, que ja ha reconegut els fets davant el jutge, hi va disparar com a mínim quatre trets, i després va trucar ell mateix al 112.
Durant el cap de setmana, el cos policial català també ha detingut un jove de 23 anys acusat de sis robatoris amb força a bugaderies de Barcelona, principalment al districte de Sant Martí. L’acusat ja acumula 16 robatoris o temptatives de robatori. Entrava als establiments en plena llum del dia, quan estaven oberts i operatius, i forçava les màquines amb un tornavís per emportar-se tot el que hi havia. A banda del robatori, causava danys als negocis per valor de més de 10.000 euros.