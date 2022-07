Detenen a Sant Feliu de Llobregat l’assassí d’un periodista neerlandès

La Policia Nacional ha detingut a Sant Feliu de Llobregat un dels presumptes implicats en l’assassinat del periodista neerlandès Peter R. de Vries, que va ser tirotejat en un carrer del centre d’Amsterdam al juliol de l’any passat quan sortia de gravar un programa de televisió.

El periodista, que va morir a l’edat de 64 anys, era reconegut en el seu país pels treballs d’investigació contra el crim organitzat i el narcotràfic. El primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, va qualificar la mort de De Vries com un “atac covard” contra la llibertat de premsa.

Het overlijden van Peter R. de Vries raakt mij diep. Het is bijna niet te bevatten. Mijn gedachten zijn bij zijn gezin, zijn familie, vrienden, collega’s, alle mensen die dichtbij hem stonden en ik wens ze heel veel sterkte toe op dit onvoorstelbaar moeilijke moment. pic.twitter.com/FKQ8aBjW2i — Mark Rutte (@MinPres) July 15, 2021

Cooperació internacional

Les investigacions policials sobre l’homicidi van començar a Espanya després que la policia dels Països Baixos sol·licités “la realització de gestions” per la localització d’un dels implicats en l’assassinat, que fa fugir després de cometre el crim, ha explicat la Policia Nacional espanyola en un comunicat.

Gràcies a la cooperació internacional, van localitzar en diversos punts del món els individus presumpament involucrats en la mort de Peter R. de Vries. Un a la província de Barcelona, un altre als Països Baixos i l’últim a Curaçao (una illa a Amèrica del Sud que forma part dels Països Baixos). Seguidament, es va dissenyar un operatiu conjunt per fer una detenció simultània.

Detenció de l’implicat a Sant Feliu de Llobregat

Dos agents de la policia neerlandesa s’han desplaçat fins a Sant Feliu de Llobregat per cooperar en la detenció d’uns dels implicats en l’homicidi. Segons ha informat la Policia espanyola, ha inclòs un dispositiu dels Grups Operatius Especials de Seguretat a causa de “l’alta perillositat” de l’investigat. Després de fer front a les “fortes mesures de seguretat” adoptades per l’implicat en l’assassinat, han aconseguit detenir-lo. Posteriorment, el cos policial ha registrat l’habitatge on vivia. La Policia espanyola ha assegurat que quasi no va sortir del domicili durant el temps que va passar a Catalunya i que altres persones s’encarregaven de portar-li menjar.

Finalment, diverses unitats de la policia dels Països Baixos han viatjat a Barcelona per traslladar al detingut i presentar-lo davant de les autoritats neerlandeses.